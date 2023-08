Tak wygląda siostra Justyny Kowalczyk. Są dwie krople wody! Ilona robi dziś karierę w medycynie

Tak wygląda siostra Justyny Kowalczyk

ZOBACZ ZDJĘCIA

Justyna Kowalczyk to postać, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Utytułowana biegaczka narciarska dzięki swoim sukcesom od lat cieszy się niesłychaną popularnością. Niestety w ostatnim czasie więcej niż o jej sportowej karierze mówi się o tragicznej śmierci jej męża Kacpra Tekielego. Na szczęście nasza mistrzyni w tym trudnym dla siebie okresie może liczyć na wsparcie licznej rodziny. Okazuje się bowiem, że posiada aż trójkę starszego rodzeństwa: brata Tomasza oraz siostry Wiolettę i Ilonę.

Swego czasu media dość mocno rozpisywały się o tej ostatniej. W 2012 roku to właśnie Ilona w imieniu swojej sławnej siostry odebrała nagrodę magazynu Twój Styl w kategorii Kobiety Roku 2011. Co ciekawe, to Ilona jako pierwsza w rodzinie zaczęła trenować biegi narciarskie. Niestety po tym, jak odmroziła sobie podczas treningów stopę, zmieniła swoje życiowe plany. Dziś Ilona jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i zawodowo jest anestezjologiem.