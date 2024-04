Taki naprawdę jest Wojtek Szczęsny! Brat Jan Szczęsny zdradził, jak się zachowuje bramkarz i co musi znosić. Marina Łuczenko nie ma lekko?

On zawsze wyróżniał się ambicją. Był zadziorny. W czasach dziecięcych, kiedy brakowało mu umiejętności piłkarskich albo był słabszy fizycznie od starszych kolegów, to dużo nadrabiał charakterem - opisywał brata Jan Szczęsny w rozmowie z Przeglądem Sportowym. - Wojtek na początku naprawdę się nie wyróżniał. Wszystko zmieniło się, jak urósł. Złapał też więcej siły. Zaczął się niesamowicie rozwijać. Kiedy ja leczyłem kontuzję barku, on dostał zaproszenie do Evertonu, Arsenalu i jeszcze jednego angielskiego klubu. Później wszystkie te zespoły go chciały - wspominał.