Tak dziś wygląda syn Małgorzaty Kożuchowskiej. Jan Franciszek rośnie jak na drożdżach!

Tak dziś wygląda syn Małgorzaty Kożuchowskiej

Małgorzata Kożuchowska to dziś jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Przez lata dorobiła się sporego grona fanów. Tylko na swoim Instagramie ma obecnie ponad milion obserwujących! Mimo olbrzymiej popularności, aktorka dość mocno strzeże swojego życia prywatnego. Choć na jej instagramowym koncie rzadko kiedy pojawiają się kadry z jej najbliższymi, to Małgorzata Kożuchowska co jakiś czas pokazuje, co słychać u jej męża Bartłomieja Wróblewskiego i syna Jana Franciszka.

Ostatnio po dość długiej przerwie, aktorka postanowiła pochwalić się na swoim Instagramie wspólnym wakacyjnym zdjęciem z Janem Franciszkiem. Na udostępnionym na Instastories kadrze można zobaczyć, jak mama i syn przytulają się, wylegując na tarasie z widocznym w tle basenem. Choć aktorka zasłoniła twarz chłopca, to od razu rzuca się w oczy to, że Jan Franciszek znacznie urósł od ostatniego czasu, gdy był widziany razem ze swoją mamą. Chłopiec w październiku skończy dziewięć lat.