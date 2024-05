Tak w młodości wyglądał Król Turnusu „Sanatorium miłości 6”! Stanisław mógł się podobać kobietom!

Tak w młodości wyglądał Król Turnusu „Sanatorium miłości 6”!

Widzom 6. edycji „Sanatorium miłości” z pewnością nie trzeba przedstawiać Stanisława. Zgłosił się on do programu w nadziei, że po nieudanym małżeństwie i wieloletnim związku z młodszą o 21 lat kobietą uda mu się jeszcze znaleźć miłość. Choć nie udało mu się znaleźć drugiej połówki w hicie TVP, to zyskał on uznanie w oczach pozostałych uczestników, którzy wybrali go na Króla Turnusu!.

O tym, że Stanisław zrobił furorę w 6. edycji „Sanatorium miłości” raczej nie trzeba nikogo przekonywać. Mieszkający na co dzień w Irlandii senior już na początku swojej przygody z show wzbudzał masę pozytywnych emocji, czy to wśród telewidzów, czy reszty kuracjuszek, które nie raz dawały do zrozumienia, że mimo 60-tki na karku, ten w ich oczach wciąż uchodzi za niezwykle atrakcyjnego mężczyznę.