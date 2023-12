Tak w tym roku wyglądają choinki gwiazd. Drzewko Filipa Chajzera przeraża rozmiarem!

Tak w tym roku wyglądają choinki gwiazd

Nie inaczej jest w przypadku największych gwiazd polskiego show-biznesu, które postanowił nie czekać do Wigilii i już pochwaliły się tym, jak w tym roku wyglądają ich świąteczne drzewka. Jak się nie trudno domyślić, ich choinki robią ogromne wrażenie. Ogromne, to odpowiednie słowo, by opisać to, jak w tym roku wygląda świąteczne drzewko Filipa Chajzera. Okazuje się, że w tym roku były prowadzący „Dzień Dobry TVN” zaszalał i zafundował sobie aż 5-metrową choinkę!