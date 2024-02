Tak wygląda żona Roberta Makłowicza. Kim jest Agnieszka Makłowicz i czym się zajmuje? Ich miłość nie gaśnie od dekad!

Robert Makłowicz - kim jest?

Kim jest żona Roberta Makłowicza, Agnieszka Makłowicz?

Robert Makłowicz poznał swoją żonę na planie telewizyjnym. To właśnie Agnieszka Makłowicz była pomysłodawczynią, a także producentką jego programów i to ona namówiła go do realizacji słynnego cyklu reportaży „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”. Agnieszka Makłowicz jest absolwentką teatrologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w PWSFTViT w Łodzi.