Tak wyglądają rodzice Anny Starmach. Teresa i Andrzej Starmachowie zdobyli się na wielki gest! „Jestem wzruszona i ogromnie dumna”

Annę Starmach, jurorkę „MasterChef” i „MasterChef Junior” znają wszyscy fani programów kulinarnych, ale mało kto wie, kim są jej rodzice. Otóż Teresa i Andrzej Starmachowie są marszandami sztuki, kolekcjonerami i historykami sztuki, a ich Galeria Starmach, założona w 1989 roku stała się kultowym miejscem na mapie kulturalnego Krakowa. Do 1997 roku mieściła się w kamienicy po Orłem na Rynku Głównym, później zmieniła siedzibę i na dawny Dom Modlitwy Zukera w dzielnicy Pogórze. W licznych zbiorach Galerii znalazły się dzieła takich twórców, jak m.in. Tadeusz Kantor, Roman Opałka, Władysław Hasior, Magdalena Abakanowicz Jonasz Stern i Jerzy Nowosielski. W ubiegłym roku małżeństwo podarowało muzeum w Krakowie część zbiorów ze swojej kolekcji, wycenionych na ok 50 milionów złotych!

Teresa i Andrzej Starmachowie, Kolekcjonerzy przez duże K, a prywatnie moi wspaniali rodzice oddali do krakowskich muzeów dzieło swojego życia setki obiektów: obrazów, fotografii i rzeźb, wycenianych na kilkadziesiąt milionów złotych. W Urzędzie miasta Krakowa, miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania daru. Jestem wzruszona i ogromnie dumna. To wielkie święto dla Polskiego Muzealnictwa i mojego ukochanego miasta. To też wielkie święto dla mojej rodziny, gdzie od zawsze rządziły inne wartości niż te materialne, gdzie Sztuka była nieoderwanym elementem naszej codzienności, a praca moich rodziców nie tylko sposobem na życie, ale też swego rodzaju misją - napisała Anna Starmach na swoim Instagramie.