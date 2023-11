Tak wyglądał młody Krzysztof Skiba. 25 lat temu prowadził znany program TVP!

Krzysztof Skiba pochwalił się zdjęciem sprzed 25 lat

Krzysztof Skiba to postać, której przedstawiać nie trzeba. Lider zespołu Big Cyc dzięki swojej działalności muzycznej, gdzie piosenki jego formacji często komentowały polityczną rzeczywistość w Polsce, zyskał ogólnopolską rozpoznawalność. Nie ma chyba nikogo w Polsce, kto nie słyszałby chociaż jednej piosenki zespołu Big Cyc. Ostatnio jednak bardziej niż o jego karierze muzycznej mówi się o jego życiu uczuciowym. Muzyk w marcu 2023 postanowił rozwieść się z żoną i związał z młodszą o 26 lat Karoliną Kempińską! Niespełna pół roku później para stała już na ślubnym kobiercu , a ich ślub był jednym z najchętniej komentowanych wydarzeń ostatnich lat w polskim show-biznesie.

Dziś 59-letni już Krzysztof Skiba jest niezwykle aktywny na swoim Instagramie. To właśnie tam muzyk pochwalił się m.in. zdjęciami ze swojego drugiego ślubu. Lider Big Cyc chętnie dzieli się z internautami również różnymi przemyśleniami na temat ważnych wydarzeń w kraju, a ostatnio coraz częściej pokazuje fotografie sprzed lat. Na jednej z ostatnich relacji Krzysztofa Skiby na Instagramie mogliśmy zobaczyć go na zdjęciu sprzed 25 lat, kiedy to prowadził popularny swego czasu muzyczny program na TVP 2 pt. „Lalamido, czyli porykiwania szarpidrutów”. Show emitowane w latach 1992-1999 składało się z powiązanych ze sobą skeczy z nietypowym humorem, połączonym z animacjami komputerowymi. Krzysztof Skiba prowadził program razem z Pawłem Konnakiem.