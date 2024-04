„Thank You, Goodnight: Historia Bon Jovi”. Serial o ikonach rocka już do obejrzenia w Disney+!

„Thank you, Goodnight: Historia Bon Jovi” to serial dokumentalny, złożony z 4 odcinków, które stanowią kronikę epickiej przeszłości i niepewnej przyszłości jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów na świecie. To 40-letnia odyseja idoli rock'n'rolla, która staje pod znakiem zapytania, gdy problemy z głosem Jona grożą zawieszeniem lub końcem działalności zespołu.

O Disney+

Disney+ to usługa streamingowa, będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, ze świata Gwiezdnych wojen, National Geographic oraz takich tytułów jak „Simpsonowie” oraz wielu innych. Na wybranych rynkach zawiera także ogólnorozrywkowe treści w ramach marki Star. Disney+, jako flagowa usługa streamingowa Disneya, oferuje kolekcję oryginalnych treści na wyłączność, w tym filmów pełnometrażowych, dokumentów, seriali animowanych i aktorskich oraz pozycji krótkometrażowych. Oprócz dostępu do niepowtarzalnego zbioru telewizyjnej i filmowej rozrywki Disneya, Disney+ jest także domem najnowszych produkcji The Walt Disney Studios. Po więcej informacji wejdź na disneyplus.com lub do aplikacji Disney+ dostępnej na większości urządzeń mobilnych i telewizorów z dostępem do Internetu.