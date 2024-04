„Plastyczna fuszerka” hitem telewizji E! Doktor Terry Dubrow opowiedział o swojej pracy! [WYWIAD]

O czym jest program „Plastyczna fuszerka”?

„Plastyczna fuszerka” to prawdziwy hit telewizji E! W świecie chirurgii plastycznej, który jest biznesem o wartości miliardów dolarów, piękno jest najważniejsze. Jednak w przypadku niektórych pacjentów dążenie do doskonałości przyniosło katastrofalne konsekwencje. Paul Nassif i Terry Dubrow, wybitni specjaliści w swojej dziedzinie, próbują naprawić skutki nieudanych zabiegów. Lekarze będą musieli przeprowadzić najtrudniejsze operacje w karierze.

Doktor Terry Dubrow zdradza tajniki swojej pracy

Jak na przestrzeni lat zmieniła się Pana praca? Dawniej było trudniej niż teraz?

Doktor Terry Dubrow: Największa różnica polega na tym, że teraz potrafimy przeprowadzić bardzo trudne operacje, które dawniej nie były raczej opisywane w literaturze fachowej czy podręcznikach. Często musieliśmy wynaleźć nowe metody, bazując na fundamentach chirurgii. To było wielkie ryzyko. Ale teraz to, co było kiedyś trudne, jest już prawie... łatwe, a to, co było niemożliwe, stało się możliwe. Nasze poczucie pewności jest teraz o wiele większe, a do tego mamy więcej narzędzi w swoich rękach, bo już wiemy, jak radzić sobie z najtrudniejszymi przypadkami.