„The Voice Senior 5” odcinki 5. i 6. Trenerzy pomylili go z kobietą! I tak wszyscy obrócili fotele!

Potem przyszedł czas na występ na 63-letnią Lidię Jurek, która do dziś pracuje w urzędzie gminy. Seniorka na scenie „The Voice Senior” zaprezentowała utwór „Tin Pan Aley” Haliny Frąckowiak. Nie trzeba było długo czekać na to, aby sama Halina Frąckowiak obróciła swój fotel. Niedługo później dołączył do niej Tomasz Szczepanik i to do jego drużyny postanowiła dołączyć Lidia.