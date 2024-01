„The Voice Senior 5” odcinki 7. i 8. Przesłuchania w Ciemno wyłoniły perły! Wzruszona do łez Halina Frąckowiak i speszony Tomasz Szczepanik

Za nami ostatnie Przesłuchania w Ciemno 5. edycji „The Voice Senior”. Miejsca zostały tylko dla absolutnie najlepszych, a rywalizacja była na najwyższym poziomie! Kto poszedł do czyjej drużyny? Zobaczcie, co jeszcze się wydarzyło w odcinkach 7. i 8. „The Voice Senior 5”!

Co się wydarzyło w 5. i 6. odcinku „The Voice Senior 5”? W ostatni weekend stycznia miały miejsce ostatnie Przesłuchania w Ciemno. 27 stycznia br. zostało miejsce tylko dla najlepszych! Kto się zaprezentował i do czyjej drużyny dołączył? Sprawdź!

Jako pierwsza na scenie stanęła Barbara Szymańska, która wyemigrowała do Chicago gdy w Polsce był stan wojenny. Jej wielką inspiracją jest Violetta Villas, z którą miała okazję się nawet zaprzyjaźnić! Wykonała utwór Libertad Al Bano i Romina Power, zachwycając niemalże wszystkich Trenerów z wyjątkiem Maryli Rodowicz. Zdecydowała się dołączyć do drużyny Tadeusza Szczepanika, którego udało jej się zawstydzić! Jak sam wyznał, Barbara szepnęła mu na ucho, że jeszcze do niej przyjedzie!

Następnie scenę przejął pochodzący z Indonezji Edward Ruitenbach, który dorastał w Holandii i przepracował w holenderskim Urzędzie Skarbowym 40 lat. Ta praca jednak nie dawała mu żadnej radości w przeciwieństwie do muzyki, która była obecna w jego życiu od dzieciństwa. Zaśpiewał Trenerom utwór Charlesa Aznavoura She ale niestety, jego wykonanie nie wywołało entuzjazmu wśród jurorów. Po nim scenę przejął samouk muzyczny Mariusz Szperka, który wykonał piosenkę Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle i zachwycił wszystkich Trenerów z wyjątkiem Szczepanika! Zdecydował się dołączyć do drużyny Maryli Rodowicz!

Po Szperce scenę przejął 62-letni Stanisław Zieliński, emerytowany wojskowy i pilot z zamiłowania, którego do zgłoszenia zachęcała córka. Zaprezentował Trenerom utwór Wehikuł czasu grupy Dżem, jednak nie ujął ich swoją aranżacją. Po nim swoich sił spróbowała grająca na organach 70-letnia Małgorzata Siemieniec. Wykonała ona utwór operowy Co się dzieje, oszaleje z operetki „Księżniczka Czardasza” i porwała całą widownię oraz Alicję Węgorzewską, która jako jedyna odwróciła fotel. Zdecydowała się nawet na wspólny duet z uczestniczką, która dołączyła do jej drużyny!

Druga część Przesłuchań w Ciemno rozpoczął występ kochającego Śląsk i śląską kulturę Piotra Herdziny, muzycznego samouka i właściciela restauracji. Ledwo zaczął śpiewać Georgia On My Mind Ray'a Charlesa, a Halina Frąckowiak i Maryla Rodowicz odwróciły swoje fotele! Piotr dołączył do drużyny Maryli Rodowicz.

Kolejną zawodniczką, jaka stanęła na scenie była Bożena Mazowiecka, która swoją wersją przeboju Sarah Connor „From Sarah With Love” doprowadziła Halinę Frąckowiak do łez wzruszenia!

Śpiewasz tak pięknie, masz taki piękny głos… Taki ciepły, że wlał się całą tobą w moje serce - mówiła ogromnie poruszona Halina Frąckowiak po występie Bożeny Mazowieckiej. Bożena dołączyła do drużyny Tomasza!

Kolejnym zawodnikiem był 61-letni Wojciech Strzelecki, który niejedno w życiu robił i ma wyjątkową barwę głosu - tenor. Wykonał utwór Angels Robbiego Williamsa i ujął Trenerów do tego stopnia, że Alicja Węgorzewska wyskoczyła na scenę! Niestety nie na tyle, aby odwrócić fotele... Następny za mikrofon chwycił Jerzy, który wykonał utwór How Can You Mend a Broken Heart Al Green. Jemu również nie udało się niestety porwać jurorów. 61-letnia Róża Frąckiewicz była następna na scenie i zaśpiewała Trenerom When I Fall in Love With You. Halina Frąckowiak niemal od razu odwróciła swój fotel, a pozostali - chwilę później. To jej drugi raz w programie TVP! Tym razem o nią była istna bitwa - Trenerzy wręcz wyrywali ją sobie z rąk! Finalnie zdecydowała się dołączyć do drużyny Haliny Frąckowiak!

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

