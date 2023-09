„Top Model 12” odcinek 1. Zaręczyny w programie! Marcin Tyszka uronił łzę ze wzruszenia! Krzysztof Połaski

Za nami 1. odcinek 12. edycji programu „Top Model”. Chociaż to otwierający sezon epizod, to działo się! Widzowie byli świadkami m.in. pierwszych w historii programu zaręczyn! Marcin Tyszka aż uronił łzę ze wzruszenia! Co jeszcze wydarzyło się w 1. odcinku „Top Model 12”?