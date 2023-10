„Twoja twarz brzmi znajomo 19” odcinek 7. Ewelina Flinta jako Urszula Sipińska była bezkonkurencyjna! „Ja to nawet powstanę”

Raz śpiewałeś jak chłop, raz jak baba, ale generalnie mi to nie przeszkadzało. Patrzyłem na to zjawisko, Kuba Szmajkowski w sukni ślubnej i według mnie to nie buło w stronę kabaretu, takiego przerysowania. Sanah jest taka skromna, bardzo dobrze wychowana. I mam też dla niej szacunek za to, że jako pierwsza polska artystka zapełnia stadiony. Nie tylko Dawid Podsiadło, ale też Sanah, za co dla niej wielkie chapeau bas. Dobrze wszystko zrobiłeś. Mnie się to podobało., oprócz barwy, gdzie byłeś raz facetem, raz dziewczynką - objaśnił Robert Janowski.