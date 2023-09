„Twoja twarz brzmi znajomo 19” odcinek 5. Wystąpił jako ostatni i znowu pozamiatał. To było prawdziwe arcydzieło! „Tak się nie robi”

Ewelina Flinta rozpoczęła filmową magię tego odcinka od „Now we are free” Lisy Gerrard z kultowego filmu „Gladiator”. Piosenkarka musiała się zmierzyć z trzema różnymi sposobami śpiewania. Jak sama zauważyła, występują tam trzy techniki. Pierwsza to celtycko-arabska, druga klasyczna, a trzecia słowiańska. Całkiem sporo, jak na tydzień przygotowania do występu. Jak sobie poradziła?

Jestem wzruszona, bo miałeś to coś. Tę siłę i ten przekaz i to o czym jest ta piosenka. Dla mnie ten utwór nie jest 50 razy tylko 1000 razy bardziej sensualny, seksualny i namiętny aniżeli film. Przepraszam. Natomiast to co tutaj wykonałeś, było tą namiętnością i tym wszystkim, co w tym filmie powinno być – oceniła zachwycona Joanna Liszowska.

Ogólnie bardzo dobrze, bo był nastrój. To oddałaś, bo Seweryn jest właśnie takim refleksyjnym facetem. Za to go kochamy. Dodam tylko, że nie powalił mnie ten twój Krajewski, ale to jest za bardzo charakterystyczny wokal – ocenił dość surowo Robert Janowski.

Jagoda Szydłowska długo zdzierała głos, przygotowując się do roli Joe Cockera. Wykonać utwór „With a little help from my friends” z serialu „Cudowne lata” to poważne zadanie zwłaszcza dla kobiety. Czy doceniła to Małgorzata Walewska?