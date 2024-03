„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi” odcinek 1. Katarzyna Skrzynecka wyszła jako ostatnia, a i tak znowu była pierwsza! Przebiła wszystkich

Kasia ponownie wygrała pierwszy odcinek sezonu. Dokładnie po 10 latach stanęła na tej samej scenie i od razu odniosła sukces. W pierwszej edycji została najlepsza dzięki tej samej mistrzowskiej kreacji, występując jednocześnie jako Andrea Bocelli i Sarah Brightman. 10 urodziny programu rozpoczęły się od występu najlepszej ósemki, która zaśpiewała adekwatny do edycji utwór „Simply the best” Tiny Turner!

Pierwszym z grona najlepszych, który pojawił się jubileuszowej scenie był Mateusz Ziółko . To on wygrał 10. sezon programu i oczarował wszystkich historycznym wcieleniem w Zbigniewa Wodeckiego, śpiewając „Lubię wracać tam gdzie byłem”. I wrócił! Na początek przypadł mu występ w duecie, do którego zaprosił zwycięzcę ostatniej 19 edycji, Kubę Szmajkowskiego. Panowie zaśpiewali razem uroczy utwór Eda Sheerana i Justina Biebera „I don’t care”. I pierwszym, który rzucił się do odpowiedzi był występujący w debiutanckiej roli jurora, Piotr Gąsowski. Zaczął żartobliwie od słów:

Proszę państwa, oto miś - a potem, przejęty swoją rolą przystąpił do oceny. - Przede wszystkim trudno, żeby ktoś kto wygrał w cuglach jedną z edycji, wystąpił źle. Wystąpiłeś fantastycznie. Jeszcze chciałbym podziękować Kubie Szmajkowskiemu. On ci też zrobił wspaniałą robotę. Tu wszystko się zgadzało. To jest rzeczywiście to, co powiedział na próbach Marcin Przybylski o tym dziecku. Trzeba mieć w sobie dużo dziecka, a ty je masz, żeby być tak fantastycznym artystą. Naprawdę jesteś świetny i uważam, że jest to cudowne rozpoczęcie tej wybitnej edycji.

Maria Tyszkiewicz , która zwyciężyła w szóstej edycji, zasłynęła jako doskonała Doda, ale także Axel Rose i Alicja Majewska. W tym sezonie grzyb przyniósł jej na początek Ewę Demarczyk, której twórczość nie wpisuje się w kanony muzyki lekkiej, łatwej i przyjemnej. By powtórzyć „Grande Valase Billante” warto było słuchać aktorskich wskazówek Marcina Przybylskiego. Czy nauka nie poszła w las, oceniła Małgorzata Walewska. - Kochana, byłaś wspaniała, ale były takie momenty, gdzie się z tą Ewą rozjeżdżałaś w śpiewaniu. Ewa bardziej wychodzi z deklamacji, a ty miałaś takie momenty, gdzie ten wokal brał górę nad słowem. Wspaniale poradziłaś sobie z nastrojem przede wszystkim. I to jest właśnie to, za co Ewę Demarczyk właśnie cenimy. Wyglądasz pięknie i w ogóle, jakeś wyrosła, Maryśka!

Najlepszy wokalista wśród tancerzy i najlepszy tancerz wśród wokalistów to oczywiście Stefano Terrazzino. Zwycięzca szóstej edycji powrócił wzruszony z nadzieją na kolejną niezapomnianą przygodę życia, która zaczęła się od występu w roli spektakularnej Lizy Minelli. Choć według Maćka Zakliczyńskiego na próbach przypominał bardziej Franka Sinatrę, to na scenie jak zawsze pokazał klasę. Jak broadwayowski hit „New York, New York” w wykonaniu charyzmatycznego Stefano wypadł w ocenie Piotra Gąsowskiego? - To było coś fantastycznego. Masz taki dystans do siebie, i to się po prostu kocha. Ja Ciebie też kocham i dziękuję ci za to, że jesteś.

Czwartym uczestnikiem z grona najlepszych, którego zobaczyliśmy w odsłonie Robbiego Williamsa był jedyny na tej scenie prawnik, Filip Lato. Jego wykonanie utworu „Sen o Warszawie” Czesława Niemena z dziewiątej edycji przeszło do historii. Co pokaże w tym wyjątkowym sezonie i jak się sprawdził w hicie „Agels” zdaniem Małgorzaty Walewskiej? – Jestem zachwycona twoją interpretacją, twoją pewnością siebie… w ogóle śpiewałeś to tak jakby to był twój utwór od zawsze.