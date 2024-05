„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi” odcinek 9. Basia Kurdej-Szatan triumfuje w półfinale! Jednak w finale o nagrodę zawalczą inni!

Za nami półfinał programu „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”. Tak, jak przewidywano - działo się! Najlepsza okazała się Basia Kurdej-Szatan, która zdeklasowała wszystkich jako Olivia Newton-John! Perfekcyjny występ! Zobaczcie, co jeszcze wydarzyło się w półfinale „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”.

Basia Kurdej-Szatan kradnie show od pierwszych minut

Odcinek rozpoczęła Basia Kurdej-Szatan od fantastycznego występu jako Olivia Newton-John. Jej wykonanie utworu „Xanadu” nadało ton półfinałowi i przypomniało, że to najlepsi walczą o miejsca w finale. – To był wspaniały występ. Wszystko tu się zgadzało. I ja ci powiem coś jeszcze - Basiu, uważam, że zasługujesz na więcej niż ty myślisz, że zasługujesz. Aż się popłakałem. Jesteś wspaniała. Ja cię Basieńko uwielbiam – skwitował Piotr Gąsowski.

Maria Tyszkiewicz na rockowo

Marysia Tyszkiewicz podjęła wielkie wyzwanie przydzielone przez „grzyba” i zmierzyła się z samą sobą w wieku 12 lat. Jako młoda rockowa Avril Lavigne pokazała skalę swojego głosu w przeboju „I’m with You” i swoje wnętrze. Dostrzegła to także Małgorzata Walewska, co podsumowała zwięźle - Bardzo to było rozszarpujące wnętrzności i widzę, że ciebie to też wiele kosztowało. Taki utwór kosztuje. Widać, że to jest twoje. To widać, słychać i czuć.

Aleksandra Szwed daje czadu

Wielki hit Toni Braxton „Un-brake my hurt” przypadł w udziale Aleksandrze Szwed. I ona również wyśpiewała swój wylosowany utwór na miarę wielkiego półfinału. Było przepięknie, co zauważył już pierwszy z oceniających, Robert Janowski - Wyglądasz pięknie, zjawiskowo. Weszłaś jak piękna dama, świadoma tego, jak wygląda, co robi, co potrafi. To miało klasę, taką kulturę. Podobały mi się wszystkie twoje chrypki, które świetnie zrobiłaś tak jak ona. Bardzo mi się podobało, bardzo – powiedział rozmarzony.

Radosny Filip Lato

Wiecznie radosny prawnik, Filip Lato znowu bawił się na całego, tym razem przygotowując się do wcielenia w Briana Johnsona z AC/DC. A co wyszło z jego wygłupów? Jak zwykle coś fantastycznego. „Thunderstruck” w jego wykonaniu to prawdziwa petarda. Dowodem na to były choćby gwizdy na palcach, na które pozwoliła sobie diwa operowa, Małgorzata Walewska. – Najbardziej mnie fascynowało, jak powstrzymywałeś swoją naturalną młodość i energię, żeby chodzić jak dziadek. Super! Nie powiem, żebym spodziewała się czegoś innego, ale nie zaskoczyłeś mnie, Filip. SUPER! – pochwaliła rozbawiona jurorka.

Stefano Terrazzino po polsku!

Stefano Terrazzino przeniósł nas w zupełnie inny nastrój. Wylosowana przez niego Marta Mirska to artystka z innej epoki, która śpiewała dawną polszczyzną. Jak Stefano okiełznał jej melancholijny bardzo poważny utwór „Pierwszy siwy włos”? – Stajesz się specjalistą od polskiej piosenki międzywojennej. Jako rodowity Włoch spektakularnie dobrze radzisz sobie w tych odsłonach. Jesteś do zjedzenia i do przytulenia. To było takie urocze. Szacunek wielki do twojego talentu. – ocenił wzruszony Robert Janowski.

Mateusz Ziółko robi widowisko

„Lwiego mruczenia” musiał nauczyć się Mateusz Ziółko, żeby wskoczyć w skórę Toma Jonesa i jak najlepiej zaśpiewać „It’s not unusual”. Czy owinął sobie publiczność wokół palca tak samo, jak oryginał? – Przyszedł jak Tom Jones, zaśpiewał jak Tom Jones. Było z takim luzem, wyglądało, jakby ta piosenka została napisana dla ciebie, że już nie musisz odtwarzać. To jest tak organiczne, tak fajnie zrobione. Poza tym chciałem zauważyć, że Ziółko zatańczył! Nie mogłem w to uwierzyć. Nawet podskoczył. – ocenił pół żartem, pół serio Robert Janowski.

Wyzwanie Kacpra Kuszewskiego

Kacper Kuszewski jako Fergie był na próbach glamorous i doskonale chodził na szpilkach. A jak mu wyszło na scenie w piosence „Glamorous” zdaniem Piotra Gąsowskiego? – U ciebie powinno się brać lekcje chodzenia na obcasach. Jesteś na tyle świadomym artystą estradowym, że wiesz, co umiesz, a co nie. A ja nie wiem, czego Ty nie umiesz. Dziękuję, jesteś wspaniały.

Emocjonalna Katarzyna Skrzynecka

Niezwykle emocjonalny utwór włoskiej artystki Lary Fabian wykonała Katarzyna Skrzynecka. „Caruso” w jej wykonaniu brzmiał równie nostalgicznie i przejmująco. – Pięknie stworzyłaś postać, pięknie zaśpiewałaś, I w ogóle jestem pod wrażeniem twojego talentu niezmiennie od lat. I każdy twój występ utwierdza mnie w przekonaniu, że twój talent nie mija i dziękuję ci – oceniła Małgorzata Walewska.

Odcinek wygrała Barbara Kurdej-Szatan. Czek na 10 tysięcy złotych przekazała Fundacji „Wolno nam”.

Tabela wyników w 9 odc:

1. Barbara Kurdej-Szatan

2. Stefano Terrazzino

3. Mateusz Ziółko

4. Maria Tyszkiewicz

5. Aleksandra Szwed

6. Katarzyna Skrzynecka

7. Filip Lato

8. Kacper Kuszewski W finałowym odcinku o główną nagrodę zawalczą:

1. Filip Lato

2. Mateusz Ziółko

3. Maria Tyszkiewicz

4. Stefano Terrazzino W duetach wystąpią pozostali uczestnicy.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź TeleMagazyn.pl codziennie. Obserwuj TeleMagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!