Tydzień Chandlera Binga na Comedy Central! Stacja upamiętnia zmarłego Matthew Perry'ego!

Najbliższe wieczory na Comedy Central upłyną pod znakiem kultowych cytatów, doskonałego humoru i niezastąpionego stylu Chandlera. Postać ta, w wykonaniu Matthew Perry'ego, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i kochanych bohaterów w historii telewizji. Jego sarkastyczne riposty, kultowe wyrażenie "Could I BE any more...?" oraz niezawodna zdolność do komplikowania najprostszych sytuacji uczyniły go niepodważalną ikoną humoru. "Tydzień Chandlera Binga" to okazja, by jeszcze raz podziwiać niezrównany talent aktorski i komediowy Matthew Perry'ego.