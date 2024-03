W takim wydaniu Agnieszki Sienkiewicz jeszcze nie widzieliście! Mocno zmieniła się do roli w „Braciach”!

Kogo Agnieszka Sienkiewicz gra w „Braciach”?

Wiki jest kobietą, która ma właściwie wszystko, przystojnego męża, świetną pracę, piękny dom. Jej życie wydaje się idealne... ale to tylko pozory. Wiki bardzo chciałaby zostać matką, ale od dłuższego czasu jej się to niestety nie udaje. To jej największe marzenie i cel, na którym jest bardzo skoncentrowana, czasem kosztem bliskich. W konsekwencji jej własnych decyzji w pewnym momencie ich życie, które razem budowali, się zawali, a związek będzie wystawiony na prawdziwą próbę.

Agnieszka Sienkiewicz o swojej roli

Bardzo mnie cieszy, że od marca widzowie będą mogli oglądać mnie w dwóch różnych odsłonach. Obie bohaterki diametralnie się różnią, co dodatkowo podkreśla inny kolor włosów u Wiki. Uważam, że decyzja o tym, żeby moja bohaterka w serialu „Bracia” była blondynką, była świetnym posunięciem. Podoba mi się, że nawet ja patrząc czasem na siebie na ekranie, widzę kogoś kompletnie innego. Mam nadzieję, że mimo że przyzwyczaiłam widzów do szalonej Dorotki, to losy spokojnej i stonowanej Wiki również zainteresują widzów i zostaną z nią do ostatniego odcinka – mówi Agnieszka Sienkiewicz-Gauer.