Karolina Gilon zakochana! Jej wybranek to Mateusz Świerczyński z „Love Island 7”! Jest 6 lat młodszy i był z jej koleżanką

Kim jest Karolina Gilon?

Karolina Gilon urodziła się 10 grudnia 1989 roku w Mrągowie, a sławę przyniósł jej program „Top Model” . Audycja TVN okazała się drzwiami do pracy w telewizji, bowiem szybko Karolina Gilon zasiliła szeregi stacji TTV, z którą była związana aż do 2019 roku.

Związek Karoliny Gilon i Mateusza Świerczyńskiego

W ostatnich dniach Karolina Gilon, która do tej pory raczej unikała związkowej prywaty w swoich mediach społecznościowych, zaskoczyła swoich obserwatorów wyznaniem oraz zdjęciami swojego ukochanego, którym okazał się... Mateusz Świerczyński. Widzowie „Love Island” doskonale go znają, bowiem był uczestnikiem 7. edycji programu, gdzie najpierw sparowany był z Alicją Ostrouch, która przed kamerami wyznała, iż między nią a Mateuszem doszło do zbliżenia w kryjówce. Gdy odpadała z show, to Mateusz nawet jej nie pożegnał.