„Wiedeńska krew 2” odcinek 3. Pewien mnich zostaje brutalnie zamordowany w swoim klasztorze! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Akcja serialu toczy się w roku 1907. W drugim sezonie Max zostanie wplątany w śledztwo w sprawie morderstwa bo ofiarą będzie jedna z jego pacjentek. Max i Oskar będą próbowali oczyścić reputację lekarza, badając przyczynę śmierci. W kolejnym odcinku obaj panowie odwiedzą dzielnicę slumsów, by zbadać sprawę poważnie okaleczonego ciała, które - jak się później okaże - należało do agenta służb specjalnych. Wprowadzi to nowe komplikacje do śledztwa. Oskar podąży śladem anonimowych wiadomości, by sprawdzić, czy pomogą one w rozwiązaniu zagadki morderstwa.