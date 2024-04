Wiktor Zborowski celebruje pół wieku pracy i miłości. Maria Winiarska zdradziła jego dziwne zwyczaje, o których wiedzieli tylko najbliżsi

Kim jest Wiktor Zborowski?

Miłość Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego

Dziwne zwyczaje Wiktora Zborowskiego

Nie ma wątpliwości co do tego, że najlepiej aktora znają jego najbliżsi. Okazuje się, że ma on swoje zwyczaje, które mogą dla innych być zaskakujące. - Robi wszystko w swoim tempie. I jego rytuałem jest właśnie to, żeby nie dać się prowokować, żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi - przytacza słowa córki aktora, Hanny, serwis Plotek.