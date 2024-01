Wioleta Wramba jedną z najpiękniejszych prezenterek w Polsce! Zachwycała w Polsacie, teraz jest gwiazdą TVP! Redakcja Telemagazyn

Wioleta Wramba - jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to lepiej zapamiętajcie to imię i nazwisko. Piękna prezenterka przez długie lata zachwycała widzów kanału Wydarzenia 24 oraz Polsatu, a od niedawna jest jedną z nowych gwiazd TVP. Do tego jest także jedną z najpiękniejszych prezenterek w polskiej telewizji! Zobaczcie, kim jest Wioleta Wramba.