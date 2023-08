„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 60. Książę Mustafa zabije sułtana? Pinhan go do tego namawia! [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” odcinek 60. w sobotę, 26.08.2023, o godz. 11:00 w TVP Kobieta! - sprawdź

„Wspaniałe stulecie: Sułtanka Kösem” - co się wydarzy w 60. odcinku?

Davud pasza wyznaje miłość sułtance Dilrubie. Książę Mehmed jest zauroczony Angelą, sprowadzoną do haremu przez księcia Osmana. Niczego nieświadoma Kösem wysyła dziewczynę do alkowy starszego z braci, co wywołuje konflikt. Pinhan, wyimaginowany towarzysz księcia Mustafy, namawia go, by zabił sułtana. Zakochana w Iskenderze Meleki przeżywa zawód, dowiaduje się, że jej wybranek kocha inną.

Zobacz zdjęcia z odcinka - sprawdź galerię poniżej!