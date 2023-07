Wzruszające słowa mamy Anny Przybylskiej. „Mam wrażenie, że ona gdzieś wyjechała, że wróci”

Kim była Anna Przybylska?

Ania Przybylska to prawdziwy fenomen! Piękna aktorka zdobyła popularność dzięki roli Marylki Baki w serialu „Złotopolscy”, czym rozkochała w sobie całą Polskę! Wszyscy ją uwielbiali! Wesoła, wiecznie uśmiechnięta i otwarta na innych - właśnie taka była Anna Przybylska, która w gruncie rzeczy nie chciała być gwiazdą. To się wydarzyło niejako przez przypadek, a Ania Przybylska do końca była po prostu Anią. Aktorka zmarła 5 października 2014 roku i do teraz trudno pogodzić się z tym, że tak młoda osoba odeszła.