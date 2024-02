„Zakazany owoc” odcinek 409. Yildiz zajdzie w ciążę? Pomoże... znachorka? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 409. w poniedziałek, 19.02.2024, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

ZOBACZ ZDJĘCIA Z SERIALU

Asuman udaje się do znachorki, by Yildiz szybciej zaszła w ciążę. Sedahi zdradza Cagatayowi dręczącą go tajemnicę. Kumru wyznaje Doganowi, że dostała od Ekina akcje. Caner prosi Gamze o rękę. Cagatay zwalnia Nurgul. Yildiz mówi Ender, że Feedo jest oszustem. Ender próbuje przechytrzyć Feeda.