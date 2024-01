„Zatoka szpiegów” odcinek 2. Franz dowiaduje się, że jego ojciec... jest Polakiem! Znajdzie go? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Franz dowiaduje, że jego ojcem jest Polak o nazwisku Kurkowski. Odwiedza matkę, żeby potwierdzić te informacje. Wojciech Kurkowski, wysłał do Ciebie swój adres, próbował się skontaktować, dlaczego mi nie powiedziałaś? Szukał mnie...

Na jej zaproszenie jedzie na bal z okazji kapitulacji Francji. Jest to okazja, żeby zakraść się do gabinetu Kesslera i sfotografować tajne dokumenty na temat okrętów, które niebawem mają przypłynąć do Gdyni. Po wykonanym zadaniu, brytyjski agent, dziękuje Franzowi za współpracę,

- Nie nadaję się na szpiega – mówi Franz

- Wręcz przeciwnie – zaprzecza agent

- Mieliśmy umowę Johann.

- Oczywiście, oczywiście jesteś wolny, chyba, że jednak…