Zjawiskowa Małgorzata Kożuchowska zachwyciła na konferencji kampanii „BohaterON”! „Jestem dumna, że mogę wziąć udział w tej akcji” Redakcja Telemagazyn

Kampania społeczna „BohaterON” powstała po to, by przypominać o tym, co zdarzyło się w Warszawie w 1944 roku. Małgorzata Kożuchowska po raz kolejny została ambasadorką akcji, a na konferencji prasowej zadała szyku!