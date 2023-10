„Złoty chłopak”. Drugi ślub Seyran i Ferita. Zobacz zdjęcia! Abidin i Suna byli świadkami! Tak wyglądała ceremonia w serialu „Yalı Çapkını”

O czym jest serial „Złoty chłopak”?

Obsada serialu „Złoty chłopak”

To on jest tytułowym „złotym chłopakiem”! Co o nim wiemy?

Drugi ślub Seyran i Ferita z serialu „Złoty chłopak”

Choć w Polsce produkcja ledwo co zaliczyła swój telewizyjny debiut, zupełnie odmiennie sprawa wygląda w Turcji. Serial, który w tureckiej telewizji debiutował w 2022 r. zyskał tak dobre wyniki, że zdecydowano o jego kontynuacji.

Drugi sezon serialu „Złoty chłopak” to nie tylko kontynuacja intryg i perypetii wszystkich - w tym także zupełnie nowych - bohaterów. Choć nie zabraknie dramatycznych wydarzeń, pojawią się także i te piękne. Seyran i Ferit po wielu przygodach i wyzwaniach, jakie postawią przed nimi los i scenarzyści, zrozumieją, że to, co ich łączy, to miłość. A jak się celebruje związek z miłości? Oczywiście, ślubem!