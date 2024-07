Zmiany w ramówce TVP w lipcu. Kiedy nie będzie nowych odcinków „Złoty chłopak”, „Zakazany owoc”, „Dziedzictwo”, „Akacjowa 38”, „La Promesa”?

Tureckie seriale w Polsce

Tureckie seriale to coś, co polscy widzowie po prostu pokochali - i z wypiekami oczekują kolejnych odcinków ulubionych telenowel. Nie powinno to jednak dziwić: obsadę tworzą nie tylko utalentowani, piękni ludzie, a historie chwytają za serce i skutecznie skupiają uwagę widza. Łatwo można się wciągnąć w pełną dramatycznych lub komicznych zwrotów akcji fabułę.