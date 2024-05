Tak się kończy „Zakazany owoc”. Finał 6. sezonu telenoweli wyciśnie morze łez! Cztery wesela i pogrzeb w ostatnim odcinku „Yasak Elma”

O czym jest „Zakazany owoc”?

Serial „Zakazany owoc” (org. „Yasak Elma”) to turecka produkcja z 2019 roku. Początkowo, fabuła koncentrowała się na losach dwóch sióstr. Jedna z nich - Yildiz ( Eda Ece ) - pragnęła życia w bogactwie. Jej marzenie spełniło się, gdy poznała Ender ( Şevval Sam ), żonę bogatego biznesmena Halita ( Talat Bulut ). Wkrótce Yildiz zawarła z Ender układ: miała uwieść jej męża, co jej się udało! Sprytna blondynka została żoną Halita, ale Ender poprzysięgła zemstę!

Kiedy finał serialu „Zakazany owoc”

Telenowela znad Bosforu doczekała się w sumie 6. sezonów. Jak zauważają fani tej produkcji, do końca finału wg. emisji w Polsce zostało około 530 odcinków. To oznacza, że widzom zostało niespełna pół roku z tą telenowelą i jej bohaterami! Tureccy widzowie już wiedzą, jak się kończy historia Ender i Yildiz. My również pokusiliśmy się dla Was o sprawdzenie, co wydarzy się w finale kultowej telenoweli.