Zobacz zdjęcia z wyjątkowego pokazu Gosi Baczyńskiej z okazji 25-lecia pracy twórczej! Wśród gości brylował Michał Witkowski

Coś się kończy, coś zaczyna. Pokaz artystki, będący zwieńczeniem roku jubileuszowego, rozpoczął jednocześnie dwutygodniową obecność mobilnego showroomu Paradyż Home na wrocławskim Placu Solnym, który zaangażuje odwiedzające go osoby w inspirujące warsztaty i ciekawe spotkania. Paradyż Home zawitał do Wrocławia w ramach swojego Tour po świecie, pop-up. Wcześniej pojawiał się już podczas wielu wydarzeń, m.in. Gdynia Design Days czy Open'er Festival. Paradyż Home to uczta dla zmysłów - całość wnętrza została zaaranżowana jako kuchnia, czyli najważniejsze miejsce spotkań, a do wykończenia użyto innowacyjnych spieków wielkoformatowych TRI-D, które zachwycają swoją strukturą, kolorami oraz wszechstronnymi możliwościami zastosowania. - Chcemy zbliżać ludzi i pokazywać im, że to co piękne to zarówno rzeczy spektakularne - tak jak pokaz Gosi na wrocławskim Placu Solnym, jak i małe rzeczy, jak elementy wnętrz. Nasz showroom Paradyż Home jest miejscem, w którym spotykają się różne osobowości, energie i projekty - co nas bardzo cieszy - przybliżyła ideę projektu dyrektor marketingu Ceramiki Paradyż, Agata Brodzka, podkreślając jednocześnie, że Paradyż, Gosia Baczyńska i Wrocław to zgrane trio. - Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że to trio doskonałe. Wrocław, który jest miejscem spotkań, idealnie dopełnia nasze cele i idee przyświecające Ceramice Paradyż. A Gosia Baczyńska, przez lata związana z Wrocławiem, to naturalny link łączący nas razem - dodała. I nie była w tej opinii odosobniona.