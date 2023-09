Zofia Zborowska pochwaliła się starszą siostrą! Hanna Zborowska-Naves zachwyca urodą!

Siostry Zborowskie na planie programu „Demakijaż”

Demakijaż towarzyszy nam na co dzień. Po całym dniu bycia w zawodowej roli, spełniania obowiązków, kreowania wizerunku, każda kobieta ceni sobie chwile w zaciszu własnej łazienki, kiedy w iście medytacyjnym, rytualnym geście symbolicznie i fizycznie zmywa z twarzy miniony "dzień". Odkrywa to, co przed wyjściem z domu przykryła pod warstwą kosmetyków do makijażu. Spojrzenie w lustro, przeglądanie się w swoich oczach, to spotkanie intymne. Zdarzają się jednak na naszej drodze ludzie, przyjaciele, dobre duchy, do których mamy zaufanie szczególne i którym potrafimy powiedzieć więcej. Jeśli czujemy się zaopiekowani, mamy poczucie bezpieczeństwa łatwiej otwieramy się na zwierzenia. Człowiekiem, który ma szczególny dar słuchania i prowadzenia rozmowy, bez wątpienia, jest Krzysztof Ibisz. W jego towarzystwie topnieją wszelkie lody, pojawiają się łzy wzruszenia i uśmiechy, które mówią więcej niż słowa. Jako gospodarz talk show "Demakijaż" na antenie Polsat Cafe, kanale zdecydowanie kobiecym, dostał ogromny kredyt zaufania od swoich bohaterów. Zaprasza do programu znane małżeńskie pary, przyjaciół, matki i ojców z dziećmi oraz rodzeństwa.