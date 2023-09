48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Krzysztof Globisz i Żaneta Łabudzka-Grzesiuk oczarowali widzów uśmiechami!

Co w Konkursie Głównym 48. FPFF?

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - informacje

FPFF odbywa się stacjonarnie w Gdyni, podczas którego filmy można oglądać od 18 do 23 września. Pokazy filmowe zaplanowano w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w Gdyńskim Centrum Filmowym, we wszystkich salach Kina Helios (Centrum Handlowe Riviera) oraz w Konsulacie Kultury. Pomiędzy Kinem Helios a Placem Grunwaldzkim, gdzie mieszczą się Teatr Muzyczny i Gdyńskie Centrum Filmowe, w trakcie Festiwalu będzie kursować bezpłatna festiwalowa linia autobusowa. Autobusy będą elektryczne. Telewizja Kino Polska zaś zapewni rowery – stacje znajdować się będą również na Placu Grunwaldzkim i przy wejściu do Centrum Handlowego Riviera, gdzie znajduje się Kino Helios.