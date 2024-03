Agata Młynarska od 35 lat pracuje w telewizji! Znany projektant ocenia jej styl: „Prawdziwa seksbomba”!

Agata Młynarska ikoną TV

Ewa Ziętek to postać, której przedstawiać nie trzeba. Widzowie doskonale znają i uwielbiają aktorkę, która dla wielu już na zawsze będzie Martą Gabriel ze „Złotopolskich”. Być może nie wszyscy o tym…

Ogromne doświadczenie zawodowe

Współpracowała z Jurkiem Owsiakiem przy transmisjach WOŚP. Nina Terentiew uczyniła z niej na długie lata kobiecą twarz Dwójki. Wraz z Ewą Sałacką angażowała się w akcje charytatywne, a także prowadziła programy i talk-show, które przyciągały uwagę widzów. Po transferze do Polsatu kontynuowała pracę jako producent kreatywny, scenarzystka i prowadząca talk-show „Jaka ona jest?”.

Później dołączyła do TVN Warner Bros. Discovery, gdzie kierowała kanałem TLC Polska i prowadziła programy takie jak „Bez tabu” czy „Eks-tra zmiana”. Ostatnio zadebiutowała z nowym programem „Konfrontacje Agaty” na TVN Style, gdzie prowadzi dyskusje przy stole, podkreślając znaczenie rozmowy i emocji w telewizji.

Ewelina Lisowska to postać, której przedstawiać nie trzeba. W polskim show-biznesie obecna jest od lat i właściwie dorastała na oczach całej Polski! Dzisiaj ma 32 lata i jest jedną z…

Znany projektant o stylu Agaty Młynarskiej

Daniel Jacob Dali to polski projektant, który tworzy swoje kolekcje z wyszukanych materiałów z najodleglejszych zakątków świata. Od lat mieszka na Ibizie. Serwis Telemagazyn.pl zapytał go o to, jak ocenia styl Agaty Młynarskiej. Odpowiedział nam ze szczerością: