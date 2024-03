Aleksandra Linda zachwyca urodą! Tak prezentuje się córka Bogusława Lindy!

Aleksandra Linda urodziła się w 1992 roku, a w sieci nie znajdziemy wielu informacji na jej temat. Bardzo chroni swoją prywatność, a rzeczy na temat swojej przeszłości ujawnia w niektórych wywiadach. Jak chociażby w rozmowie z Michałem Misiorkiem dla Plejady z września 2021 roku, gdzie opowiedziała o swoim wykształceniu:

Chodziłam do prywatnego, artystycznego liceum w Warszawie i stwierdziłam w pewnym momencie, że chcę uczyć się w liceum aktorskim. A że nie było takiego w moim mieście, to przeprowadziłam się do Krakowa. Uznałam, że jest to też czas na samodzielność, więc sama się spakuję, sama wyjadę i sama będę na siebie zarabiała, pracując jako kelnerka. Udało mi się znaleźć pewnie najtańszą kawalerkę w mieście. Płaciłam 200 zł miesięcznie, nie miałam ciepłej wody i ogrzewania. Myłam się w wiaderku wodą, którą wcześniej musiałam zagrzać w czajniku. Razem ze mną mieszkała współlokatorka, której amstaff zjadał nam wszystkie meble. (śmiech).