Allan Starski laureatem Platynowych Lwów na 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Kim jest Allan Starski?

Dokonania Allan Starskiego z ostatnich lat

W ostatnich latach projektował scenografie do filmów „The Cut” (reż. Fatih Akin) i „Ukryta gra” (reż. Łukasz Kośmicki) z Billem Pullmanem w roli głównej. Jest również autorem scenografii do sztuk scenicznych i telewizyjnych. Do najsłynniejszych jego realizacji należą nagrodzone na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej projekty do spektaklu telewizyjnego „Wujaszek Wania” (reż. Aleksander Bardini), a także do „Czarownic z Salem” (reż. Zygmunt Hübner) i „Rozmów z katem” (reż. Andrzej Wajda) dla Teatru Powszechnego w Warszawie.