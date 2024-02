Nie tylko Tomasz Komenda! Piotr Trojan - aktor od zadań specjalnych. Przypominamy najlepsze role!

Nie tylko Tomasz Komenda... Piotr Trojan - aktor od ról specjalnych

Swoje aktorskie umiejętności doskonalił uczestnicząc w licznych konkursach i warsztatach teatralnych zarówno podczas nauki w gimnazjum i liceum, jak i podczas letnich przerw. Mimo niepowodzeń podczas egzaminów wstępnych do szkół aktorskich w Krakowie i Warszawie, nie zraził się i kontynuował swoją drogę.

W 2004 roku zdobył tytuł Talentu Roku Województwa Śląskiego, a także Grand Prix Tyskich Spotkań Teatralnych, co zaowocowało jego udziałem w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta oraz nagrodą na FECIE (Festiwalu Ewentualnych Talentów Aktorskich we Wrocławiu).

Piotr Trojan. Filmy i... reżyseria!

Artur Żmijewski to jeden z tych aktorów, które zna i starsze, i młodsze pokolenie widzów. Dla jednych to doktor Burski, dla innych - ojciec Mateusz, pomagający policji rozwiązywać zagadki kryminalne.…

Nie ograniczał się jednak tylko do telewizyjnych produkcji. W dramacie Chce się żyć zagrał niewielką, lecz zapadającą w pamięć rolę Marka. W kryminalno-sensacyjnym serialu Pułapka pojawił się jako Arek, portier w domu dziecka w Borowinie, natomiast w drugim sezonie Znaków na Netflixie wcielił się w postać sierżanta Krzysztofa Sobczyka, co przyniosło mu uznanie na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w 2021 roku, Piotr Trojan został uhonorowany wyróżnieniem w Konkursie Filmów Krótkometrażowych za swój film Synthol , nad którym pracował jako scenarzysta, reżyser i aktor. Film opowiada historię trzydziestotrzyletniego Eryka, który prowadzi wideoblog dokumentujący swoje przygotowania do debiutów kulturystycznych. To dzieło zapewniło mu również prestiżową nagrodę podczas Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych BNP Paribas Dwa Brzegi.

Dzięki temu „Synthol” stał się nie tylko artystycznym sukcesem Trojana, ale również dowodem na jego wszechstronność oraz zdolność do tworzenia oryginalnych, przemyślanych dzieł filmowych.

Piotr Trojan - życie prywatne aktora

Piotr Trojan, urodzony i wychowany w Tarnowskich Górach jako jeden z trzech braci, od zawsze żywił silne przywiązanie do Śląska i rodziny. To właśnie atmosfera śląskiego domu oraz pierwsze kontakty z lokalnym środowiskiem aktorskim miały ogromny wpływ na jego rozwój artystyczny.

Angażując się w liczne projekty skierowane do dzieci i młodzieży na terenie Śląska, Trojan stworzył cykl warsztatów filmowych „Just do it”. Podczas tych spotkań młodzi adepci mogli zdobyć wiedzę na temat pracy z kamerą, kreowania bohatera czy pracy nad rolą. Efektem tych działań był krótkometrażowy film „TG Story”, utrzymany w konwencji horroru klasy B, w którym wystąpili uczestnicy warsztatów. Część zdjęć do produkcji zrealizowano w tarnogórskiej kopalni zabytkowej oraz sztolni.