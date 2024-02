Tak wyglądają prawdziwi bohaterowie filmu „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Dobrze dobrano obsadę?

Dwudziestotrzyletni Tomasz Komenda prowadził całkowicie normalne życie, które z dnia na dzień zostało w sposób brutalny przerwane. Pewnego dnia młodzieniec został wyrwany z rodzinnego domu i wtrącony do więzienia. Oskarżenie o morderstwo, które zostało mu przedstawione, oparte zostało o mściwe plotki i poszlakowe dowody. Na przestrzeni kolejnych lat Tomasz doświadczał przemocy, poniżenia ze strony współwięźniów - a to wszystko za przyzwoleniem ochroniarzy i więziennych władz. Dopiero po upływie 18 lat odsiadki niesprawiedliwy dotąd los odwrócił się i postawił na jego drodze ludzi, którzy wbrew wszystkiemu postanowili dojść do prawdy stojącej za zagadkową sprawą zatrzymanego.