Anna Polony laureatką Nagrody im. Ireny Solskiej! 85-letnia aktorka zachwyca formą!

Recital Anny Polony i wyjątkowa nagroda

Czym jest Nagroda im. Ireny Solskiej?

Anna Polony o dzieciństwie i młodych latach

Spotkanie zakończyła, pełna anegdot, wspomnień i uśmiechu rozmowa Jana Bończy Szabłowskiego z aktorką.

Urodziłam się w bardzo trudnych czasach, ale też, no muszę to powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica, w bardzo dziwnych układach rodziny. Mianowicie, byłam chyba dość chyba przykrą niespodzianką dla mojej mamy, która dopiero po śmierci ojca zorientowała się, że zostawił jej ten upominek w mojej postaci. Myślę, że to dla niej była duża trauma, ponieważ pozostałe moje rodzeństwo to byli już dorośli ludzie. Najmłodsza siostra była o 17 lat starsza ode mnie. Zawsze myślę o sobie, jak czytam o tym trzynastym miesiącu u Schulza. Trzynasty miesiąc to trzynasty, dlatego ta trzynastka wcale nie jest dla mnie taka nieszczęśliwa. Moja ukochana, nieżyjąca już od dawna siostra Zosieńka, marzyła o tym, żeby zostać aktorką. Była śliczną kobietą, miała piękny głos, pięknie śpiewała. Niestety to był czas wojny, trzeba było zarabiać na życie, ale marzenie pozostało. W pierwszej klasie, do której trafiłam mając niespełna siedem lat, nauczycielka wiedziała o tym, bo znała kogoś z mojej rodziny, że ja mam skłonności do śpiewania, do wierszyków, do poezji, więc namówiła moją siostrę, bo ona się opiekowała najmłodszym rodzeństwem, żebym wystąpiła z wierszykiem na Boże Narodzenie - opowiada Anna Polony, która właśnie dzięki determinacji starszej siostry dostała się do szkoły aktorskiej w Krakowie.