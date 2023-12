Anna Przybylska zniewalała urodą! Tak wyglądała na archiwalnych zdjęciach!

Polska pokochała Anię Przybylską

Anna Przybylska to prawdziwy fenomen. Wciąż trudno pogodzić się ze śmiercią pięknej aktorki, która odeszła od nas 5 października 2014 roku. Kochała ją cała Polska. Wszyscy do ostatnich chwil mieli nadzieję, że stan zdrowia aktorki się poprawi, ale ostatecznie przegrała walkę z nowotworem. Historię Anny Przybylskiej opowiada film i serial pt. „Ania” , który oglądać możemy na antenach Telewizji Polskiej.

Kariera Ani Przybylskiej

Swój talent Ania Przybylska objawiała już w dzieciństwie; uwielbiała publiczne występy i wszędzie było jej pełno. Studiowała pedagogikę obronną na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ale finalnie przerwała studia, aby zająć się karierą. Najpierw zaczęła być modelką i brała udział w różnych konkursach piękności, aż została dostrzeżona przez reżysera Radosława Piwowarskiego, który zaangażował ją w 1997 roku do swojego filmu pt. „Ciemna strona Wenus”. Rok później Piwowarski, zachwycony urodą Przybylskiej, zaangażował ją do serialu „Złotopolscy”, co było strzałem w dziesiątkę. Jako Marylka Baka rozkochała w sobie Polaków!