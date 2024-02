„Awantura o kasę”. Tak dziś wygląda legendarna drużyna mistrzów! Pamiętacie, ile wygrali?

„Awantura o kasę” zapisała się w historii polskiej telewizji

Choć „Awantura o kasę” zniknęła z polskiej telewizji blisko 20 lat temu, to do dziś wielu telewidzów z ogromnym sentymentem wspomina kultowy teleturniej Polsatu. Show emitowane w latach 2002 - 2005 do dziś jest uznawane za jeden z największych telewizyjnych hitów w historii.

Pierwszy odcinek „Awantury o kasę” został wyemitowany 4 listopada 2002 r. na antenie telewizji Polsat. Od pierwszej chwili teleturniej prowadził Krzysztof Ibisz, który przez większość odcinków ubrany był w charakterystyczną czarną kreację, którą wielu widzom kojarzyła się ze strojem księdza lub postaci Neo z kultowego „Matrixa”.

Uczestnicy „Awantury o kasę” w każdym odcinku mieli szanse wygrać wielkie pieniądze. W pierwszym etapie programu udział brały trzy drużyny (niebieska, zielona oraz żółta). Prowadzący losował na kole kategorię pytania, a potem zaczynała się ostra rywalizacja o to, która z drużyn będzie na nie odpowiadać. Zawodnicy licytowali coraz to wyższe kwoty aby odpowiadać na pytanie, aż do momentu, w którym jedna z drużyn zagra va banque, ryzykując wszystkie swoje pieniądze, przelicytuje innych lub zniechęci innych do dalszej licytacji.