„Babylon Berlin 2” odcinek 5. Zapada skazujący wyrok w sprawie Grety! [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co wydarzy się w 5. odcinku „Babylon Berlin 2”?

Gereon natyka się w aktach Bendy na nazwisko, które zmusza go do szybkiej reakcji. Zapada skazujący wyrok w sprawie Grety. Podczas sesji terapeutycznej Nyssen wyznaje coś wstrząsającego.

O czym jest serial?

Berlin, 1929 rok. Policjant Gereon Rath (Volker Bruch) i Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) prowadzą dochodzenie w sprawie śmierci aktorki Betty Winter. Inspektor zmaga się z uzależnieniem od narkotyków. Charlotte natomiast ma trudności z odnalezieniem się w wydziale policji, w którym przeważają mężczyźni. Tymczasem w mieście nastroje społeczne stają się coraz bardziej napięte. Zbliża się krach giełdowy. Dochodzi do wielu prowokacji. W kinach króluje film dźwiękowy. Pewien cichociemny Ormianin zamierza spróbować swoich sił jako producent filmowy. Prędko zderza się jednak z brutalną rzeczywistością show biznesu, która nie różni się wiele od gangsterskiego świata. Oddziały Schwarze Reichswehr przygotowują się do obalenia demokracji. Pogrzeb zabitego nazisty może wywołać zamieszki z komunistami. Serial na podstawie powieści Volkera Kutschera. Jest najkosztowniejszą do tej pory produkcją niemieckiej telewizji.