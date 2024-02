Barbara Bursztynowicz ma piękną i utalentowaną córkę. Ich relacje nie zawsze były tak fantastyczne! Jeden błąd mógł ją wiele kosztować! Redakcja Telemagazyn

Barbara Bursztynowicz to twarz doskonale znana kilku pokoleniom Polaków. W dużej mierze to zasługa kultowego już dziś tasiemca, czyli serialu „Klan”, gdzie wciela się w postać Elżbiety Chojnickiej. To także matka dorosłej już dziś Małgorzaty. Choć obecnie mają znakomity kontakt, nie zawsze tak było. Aktorka była o włos, by na własne życzenie zrujnować sobie relacje z córką!