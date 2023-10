„13. posterunek”. Joanna Jędrejek kiedyś i dziś. Aktorka do dziś dla wiernych fanów jest uwodzicielską Andżelą! Zobacz, jak się zmieniała Redakcja Telemagazyn

Pierwszy polski sitcom „13. posterunek” prędko zdobył miłość widzów - i to na długie lata! Powtórki odcinków do dziś wywołują uśmiech i gromadzą fanów przed telewizorami. Cezary Pazura, Aleksandra Woźniak, Piotr Zelt, Marek Perepeczko zagrali swoje role genialnie! Niezapomnianą kreację stworzyła także Joanna Jędrejek, która wcielała się w Andżelę. Co dziś u niej słychać? Zobacz, jak się zmieniała!