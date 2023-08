„Barwy szczęścia”. Kasia zdradzi Łukasza, a Justin zarazi się HIV? Oto co wydarzy się w nowym sezonie!

„Barwy szczęścia” - nowy sezon!

Kilka tygodni później prawdziwy dramat przeżyje za to Justin. Skotnicki spędzi namiętny wieczór z Mariką (Wiktoria Karbownik) – dziewczyną spotkaną przypadkiem w barze. A gdy o poranku jego nowa „przyjaciółka” zniknie… odkryje, że popełnił największy błąd w życiu. Bo Marika okaże się nosicielką wirusa HIV, która celowo uwodzi mężczyzn, by ich zarazić. Jaką cenę chłopak zapłaci za swoją naiwność - i jedną, szaloną noc z nieznajomą?

Rodzina Wójcików w nowym sezonie za to się rozpadnie - gdy Bogusia (Halina Bednarz), mimo wsparcia bliskich, powróci do nałogu. Damian (Michał Lesień), Mirek (Oliwier Kozłowski) i Luiza (Julia Zielińska) znów będą patrzeć, jak seniorka sięga po alkohol i stacza się na dno – coraz bardziej sfrustrowani i bezsilni. A Wójcikowa okaże się nie tylko alkoholiczką, ale również złodziejką... i w finale okradnie własnego syna! Czy Wójcik złoży skargę na policji i… pośle matkę do więzienia? I jak zachowanie Bogusi wpłynie na codzienną walkę Damiana o trzeźwość?

Klara na jesieni wciąż będzie natomiast w Ameryce, z dala od rodziny… a Hubert (Marek Molak) zaprzyjaźni się z Asią Sokalską (Joanna Gzyra – Augustynowicz) , matką Emila. Ratownik pomoże dziewczynie, gdy jej syn zdecyduje się na głupi „żart” i wezwie do domu pogotowie. A gdy Pyrka odkryje, że Asia jest samotną matką i każdego dnia boryka się z problemami – podobnie jak on sam - od razu poczuje do nowej znajomej sympatię. I gdy rodzina Sokalskich straci nagle dach nad głową... zaprosi Asię i Emila (Artem Malashchuk ) do swojego domu!