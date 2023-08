Joanna i Paweł Orleańscy to jedna z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie! „Uważałam, że jest dla mnie...za młody!”

Joanna i Paweł Orleańscy - historia miłości

Joanna i Paweł Orleańscy od lat uchodzą za jedną z najpiękniejszych par w polskim show-biznesie. Już od blisko ćwierć wieku, aktorka znana z roli Joasi Jęczydło w "Złotopolskich" oraz prowadzący "Gallileo" tworzą zgodne i szczęśliwe małżeństwo, będąc żywym dowodem na to, że status telewizyjny gwiazd nie wyklucza znalezienia miłości na całe życie. Choć Joannę i Pawła Orleańskich stawia się za wzór sławnego małżeństwa, to ich początki nie należały do najłatwiejszych.

Paweł Orleański i Joanna Pierzak (nazwisko panieńskie przyp. red.), poznali się na pierwszym roku studiów we wrocławskiej szkole teatralnej. Początkowo jednak Joanna nie zapałała do swojego przyszłego męża zbytnią sympatią. Pomimo tego, że byli z tego samego rocznika, uznała, że jest on dla niej zbyt młody. Paweł natomiast w przeciwieństwie do swojej przyszłej żony, z miejsca się w niej zakochał.

Na początku go nie lubiłam. Uważałam, że jest dla mnie... za młody" - opowiada aktorka i dodaje, że tak naprawdę Paweł zakochał się w niej o pierwszego wejrzenia i robił wszystko, byle tylko trafić do jej serca, aż pewnego dnia po prostu mu się to udało - wyznała swego czasu Joanna Orleańska w rozmowie z portalem Światseriali.interia.pl.

Jednak z czasem młoda aktorka się przekonała do Pawła. Wszystko za sprawą mnóstwa czasu, jaki ze sobą spędzili przygotowując się do wspólnych zajęć. Jak sama stwierdziła zanim się zorientowała, pokochała go. Przez następne lata para żyła jak małżeństwo i w ogóle nie myślała o tym, by zalegalizować swój związek. Pewnego wieczoru jednak Paweł postanowił zaskoczyć ukochaną i kiedy wrócił do domu, wręczył jej kwiaty i pierścionek zaręczynowy. Ta z miejsca się zgodziła i w 1999 roku powiedzieli sobie sakramentalne TAK. Wesele odbyło się w staropolskim dworku z Bytomiu, skąd pochodzi aktorka, a w podróż poślubną udali się na Malediwy.

Co ciekawe, Joanna przejęła nazwisko po mężu dopiero po 10 latach małżeństwa. Wcześniej posługiwała się swym nazwiskiem panieńskim i znana była wśród widzów jako Joanna Pierzak. Dopiero po cynowych godach, aktorka postanowiła nazywać się Orleańska, czym wówczas wielce zaskoczyła swojego męża.