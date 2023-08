„Na wspólnej”. Joanna Jabłczyńska rozpaliła internet pozując ubrana jedynie... w uśmiech! Tak wygląda w stroju Ewy!

Ostatnio na swoim profilu na Instagramie, Joanna Jabłczyńska zaskoczyła swoich fanów przepiękną, naturalną sesją zdjęciową, na której ubrana jest jedynie... w uśmiech! Jak sama podpisała zdjęcia:

No make up, no filter, really bad hair day… i za to lubię te zdjęcia ubrana w szczęście i błysk w oku i tego Wam wszystkim życzę. O!