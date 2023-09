„Barwy szczęścia” odcinek 2846. Natalia podstępem dostaje się do Cezarego. Czy Rawicz będzie ją pamiętał? [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co się wydarzy w 2846. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Małgorzata próbuje porozmawiać o córce z Rawiczową, ale jest na przegranej pozycji. Natalia podstępem i z pomocą Klemensa dostaje się w końcu do sali Cezarego i przekonuje się, że ukochany naprawdę jej nie pamięta. Tymczasem Kasia jedzie do domu w Brzezinach. Gdy po drodze ma problem z autem, z opresji wybawia ją Mariusz - nowy sąsiad. Z kolei Justin i Patryk wyczuwają, że Kajtek ma kłopoty. Chłopak jest ostatnio podminowany, ale koledzy nie domyślają się, że chodzi o narkotyki. Cieślak namawia przyjaciół, by zorganizowali karnawałową imprezę, na której sam się nie zjawia. W trakcie zabawy do mieszkania wdzierają się typy spod ciemnej gwiazdy szukający właśnie Kajtka.