Bogumiła Wander, legenda telewizji kończy 80 lat! Tak zmieniała się ikona klasy i stylu! Zobaczcie zdjęcia

Bogumiła Wander kończy 80 lat!

Droga na szklany ekran

Bogumiła Wander urodziła się w 1943 roku w Kaliszu. Ukończyła wydział historii Uniwersytetu Łódzkiego, a także dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki przed kamerami stawiała pod koniec lat 60-tych. Wówczas wygrała konkurs organizowany przez TVP i dostała się do Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Od połowy lat 70-tych zapowiadała programy na żywo, prowadziła Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, pracowała jako spikerka i zajmowała się produkcją telewizyjną.

W 1987 roku wzięła udział w realizacji filmu Barbary Sass pod tytułem "W klatce", w którym zagrała samą siebie. W 1997 roku napisała scenariusz i zrealizowała film "Conrad Drzewiecki o sobie. To nie ja, to taniec". Wyreżyserowała także film "Andrzej Strumiłło. A-4 dziennik rysowany", do którego napisała scenariusz.

Do 2003 roku pracowała jako prezenterka, prowadząc najważniejsze wydarzenia kulturalne i rozrywkowe. Łącznie w telewizji przepracowała 40 lat.